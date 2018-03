El director del CNI dona explicacions a porta tancada al Congrés sobre els vincles amb l'imam de Ripoll

El director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, ha comparegut aquesta tarda al Congrés dels Diputats per explicar els vincles dels serveis d'intel·ligència espanyols amb l'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty, cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils del passat 17 d'agost. Ho fa a petició pròpia, després que al novembre sortissin a la llum diverses informacions periodístiques que apuntaven que el CNI va tenir contacte amb Es Satty mentre complia condemna a una presó de Castelló de la Plana per tràfic de drogues entre 2010 i 2014. Les mateixes fonts apuntaven que els contactes formaven part del protocol establert amb els convictes que han mantingut relacions amb jihadistes. Aquest dimarts, els grups podran fer preguntes però la reunió es fa a porta tancada i amb el compromís de tots els portaveus de guardar silenci. El portaveu adjunt del PDeCAT, Jordi Xuclà, insisteix que cal aportar més informació sobre els fets i no descarta impulsar més iniciatives parlamentàries.

Abdelbaki Es Satty va ser el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils on van morir 15 persones i, com a imam de Ripoll, va radicalitzar la resta de joves que formaven la cèl·lula jihadista. L'imam va morir a l'explosió de la casa d'Alcanar (Montsià) des d'on preparaven els explosius per atemptar.

Al novembre, diversos mitjans –entre ells el 'Periódico' i 'El País'- van apuntar que el CNI va tenir contactes amb Es Satty mentre complia condemna a una presó de Castelló de la Plana (entre 2010 i 2014) per un delicte de tràfic de drogues. 'El País' va anar més enllà i va assegurar que era confident dels serveis secrets espanyols, tot i que es desconeixia si havia rebut diners a canvi. Aquestes informacions periodístiques apuntaven que, segons reconeixia el mateix CNI, els contactes formaven part del protocol establert amb els convictes que han mantingut relacions amb jihadistes.

Aquest tipus d'informacions van provocar que el director del CNI, Fèlix Sanz Roldán, demanés el 18 de novembre comparèixer al Congrés per donar explicacions. Finalment, la compareixença s'ha produït aquesta tarda a porta tancada a la comissió de despeses reservades.

Es Satty va arribar a l'Estat el 2002 i alguns dels detinguts pels atemptats de l'11-M a Madrid ja tenia el seu telèfon guardat al mòbil. La policia espanyola també el va investigar en l'anomenada operació antiterrorista 'Chacal', l'any 2006, quan li van arribar a punxar el telèfon.

Explicacions polítiques



Des que van publicar-se aquestes informacions, grups parlamentaris com ERC i PDeCAT han demanat explicacions en diferents moments als responsables del govern espanyol per tal d'aclarir aquestes afirmacions. També s'han fet sentir les veus crítiques i demanant explicacions des de Barcelona i Ripoll.

Aquest dimarts, abans d'entrar a la comissió, el portaveu adjunt del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha lamentat que quan han passat gairebé set mesos dels atemptats encara no hi ha hagut cap comunicació per part del govern espanyol sobre els fets en seu parlamentària. Xuclà, que s'ha compromès a no desvetllar el contingut de la comissió, sí considera que allò que coneguin i les preguntes que facin els pot servir per tenir "criteri suficient" per emprendre noves iniciatives parlamentàries per aportar més informació sobre els fets. "Valorarem si és bo que l'opinió pública sàpiga més sobre aquests elements", ha sostingut.

La Mesa del Congrés ha tombat una proposta de PDeCAT i ERC que volien una comissió d'investigació sobre les relacions del CNI amb l'imam de Ripoll. Una decisió que, segons Xuclà, no es pot argumentar en pro de la seguretat nacional ja que, segons recorda, el 2004 es va fer una comissió similar després dels atemptats de l'11-M quan el cas encara estava judicialitzat.

A la comissió hi han assistit els portaveus dels diversos grups parlamentaris. Per part del PP, hi ha format part Rafa Hernando, per part del PSOE Margarita Robles, de Cs Joan Carles Girauta, per Podem Irene Montero i del PDeCAT Jordi Xuclà. El portaveu d'ERC, Joan Tardà, no ha pogut assistir per motius personals ni tampoc nomenar un substitut, ja que els participants en aquesta comissió els designa el ple i no es poden canviar.