ERC avala «els ponts» de Tardà amb PSC i comuns però descarta pactar-hi

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va defensar ahir l'article del diputat republicà al Congrés Joan Tardà, en el qual defensava estendre ponts amb els comuns i el PSC, però va avisar que el partit no es planteja intentar promoure una investidura amb ells. Ho va explicar en la roda de premsa posterior a la reunió de la direcció del partit, on va precisar que ERC només busca tancar el pacte de legislatura amb les forces independentistes, JxCat i la CUP: «La nostra prioritat en tots els casos és aconseguir un acord amb les forces republicanes i en això treballem».

En l'article, Tardà defensa que el republicanisme ha de convergir amb forces polítiques que també advoquen per un referèndum vinculant, com els comuns, i «obrir vies de diàleg franc» amb el socialisme català que lidera Miquel Iceta. Sabrià va interpretar que el missatge de Tardà busca estendre la mà per «ampliar el nombre de ciutadans favorables a la República», i que aquesta és no només la línia habitual del partit, sinó sobretot la del líder d'ERC, Oriol Junqueras. «Aquestes paraules de Tardà representen el junquerisme en estat més pur», va concloure, i va demanar a la gent llegir l'article sencer abans de treure conclusions que podrien estar equivocades. A l'article de Tardà, publicat per El Periódico i titulat «Ni astúcies ni fugida endavant; ara toca ser més», el diputat defensa que en les files independentistes ha d'haver-hi «menys budells i més cervel» i demana no engendrar un procés de «batasunització» a Catalunya.



Advertiment de Demòcrates

Les paraules de Tardà van generar malestar en sectors de l'independentisme, i la dirigent de Demòcrates Assumpció Laïlla va advertir que «posen en perill» l'aliança que el seu partit té amb ERC i per la qual es van presentar junts en les eleccions del 21 de desembre. «Estendre ponts? Amb el 155? Amb aquells que callen davant la presó i l'exili? Això queda molt lluny del mandat de l'1 d'octubre. Espero que aquest no sigui el sentir d'ERC, en cas contrari, Demòcrates hauria de replantejar-se l'aliança amb vosaltres», va exposar Laïlla a Twitter. Demòcrates, partit nascut com a escissió independentista d'Unió, va concórrer a les eleccions del 21-D aportant membres a les llistes d'ERC, i el seu portaveu, Toni Castellà, és diputat en el grup dels republicans al Parlament.



La «rectificació» d'Iceta

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va afirmar que per poder establir «col·laboracions» amb ERC cal que abans aquesta formació decideixi «si el seu camí és el de la república de Brussel·les o el de la realitat de Catalunya». Iceta va acollir «amb interès» les paraules de Tardà però va dir que perquè això fos possible caldria que ERC «rectifiqués» el seu plantejament, perquè els socialistes «ni són independentistes ni aposten per una república que impliqui saltar-se la legalitat».