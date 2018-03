Els Mossos van identificar el 2016 tres dels terroristes de la Rambla per un incident a Salt

Els Mossos d'Esquadra ja tenien coneixement el 2016 de qui eren Mohamed Hichami i els germans Houssaine i Younes Abouyaaqoub, tres dels terroristes abatuts després dels atemptats de Barcelona i Cambrils l'agost del 2017. Segons va assegurar ahir el diari digital El Español, els Mossos havien identificat el 2016 els llavors joves veïns de Ripoll després de participar en un acte de protesta consistent a resar davant la comissaria de Salt. Des de llavors, segons el citat mitjà, les dades dels tres joves havien quedat als fitxers de la policia catalana vinculats «a un evident acte de tall radical», una informació que després dels atacs els Mossos no van esmentar.

En concret, citant fonts «de la Seguretat de l'Estat», el diari digital assegura que el 20 de gener de 2016 els tres joves es van posar a resar a les portes de la comissaria de Salt i, tot i que els agents els haurien demanat abandonar el lloc, s'hi haurien negat. Aquest fet va provocar que els Mossos els identifiquessin després de l'incident i, per tant, que tinguessin les seves dades. El motiu de la protesta seria una incògnita, afirma el mitjà, però també afegeixen que per a experts en lluita contra el ter­rorisme podria ser que fos una «prova iniciàtica en el seu procés de radicalització» i xocaria amb la versió oficial establerta fins ara segons la qual els joves de Ripoll s'havien radicalitzat en poc temps per la influència de l'imam de Ripoll, Abdelbaki es Satty, considerat «cervell» dels atemptats.



El director del CNI, avui al Congrés

D'altra banda, en relació amb Es Satty, la Comissió de Despeses Reservades del Congrés rebrà avui el director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), el general Félix Sanz Roldán, qui informarà, a porta tancada, als grups parlamentaris dels contactes que va tenir l'espionatge espanyol amb l'imam de Ripoll, que va morir en l'explosió de la casa d'Alcanar hores abans que els gihadistes atemptessin a La Rambla de Barcelona. El CNI ha assegurat des del primer moment que va contactar amb l'imam «seguint els protocols» quan aquest complia el 2014 una condemna a la presó de Castelló per tràfic de drogues, però ha recalcat que Es Satty en cap cas va ser un confident.