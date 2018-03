El Moviment 5 Estrelles i la Lliga d'Itàlia reivindiquen el seu dret a governar

El Moviment 5 Estrelles (M5S) en qualitat de primera força política d'Itàlia, i la Lliga, en qualitat del partit més votat a la coalició de centredreta que lidera Silvio Berlusconi, van reinvidicar el seu dret a formar el proper govern, si bé cap de les dues opcions supera el desitjat 40% que atorga la clau de la governabilitat. La nova llei electoral aprovada el 2017 busca facilitar la formació de coalicions de govern amb l'objectiu de generar estabilitat en un país en què des del 1945 hi ha hagut un total de 65 governs. No obstant això, els resultats de diumenge no ofereixen una opció de govern clara, de manera que sembla que les negociacions seran dures.

Malgrat això, tant el M5S com la Lliga van reivindicar el seu dret a governar l'endemà que els grans partits tradicionals, aglutinats al voltant de Forza Italia al centre-dreta i del Partit Democràtic al centreesquerra, patissin un contundent cop. Les dues formacions només van aconseguir sumar al voltant del 33% del vot, mentre que els dos grans partits populistes sumen en total un 50%, quelcom que es veu amb preocupació, sobretot des de fora d'Itàlia, atès l'euroescepticisme que propugnen la Lliga i el M5S.

El partit antisistema que va crear el 2009 el còmic Beppe Grillo ha demostrat que no és flor d'un sol dia i després del bon resultat obtingut el 2013, amb gairebé el 25% dels vots, passa a convertir-se ara en la primera força política al Parlament, amb més del 32%. Amb el joveníssim Luigi di Maio, de 31 anys, al capdavant, el moviment ha aconseguit una clara victòria al sud del país i ara té el repte de convertir-se en un veritable partit i fer política, segons els experts. Di Maio va posar en valor els 11 milions de vots rebuts per presentar-se com «una força política que representa tot el país» i reivindicar el seu dret a formar govern.

Una prova de la força que Di Maio sembla tenir entre l'electorat és la seva contundent victòria per l'escó pel qual optava a Acerra, a la regió de Campània. El líder del M5S es va imposar amb el 63% dels vots, mentre que el segon candidat, el del centredreta, va quedar en el 20%. El gran damnificat de la jornada va ser el Partit Democràtic, actualment al Govern. Els de Matteo Renzi es van quedar per sota del 20% dels vots.

Sens dubte, la gran sorpresa de la nit, encara que el mateix Matteo Salvini feia temps que la vaticinava, va ser el «sorpasso» del seu partit davant del seu aliat tradicional, Forza Italia, tot i l'omnipresència de Silvio Berlusconi durant la campanya. Després de deixar enrere la seva ambició secessionista i esdevenir un partit nacional de marcat esperit antiimmigració, la Lliga va aconseguir el 18% dels vots, mentre que Forza Italia es va situar en el 14%. L'altra cara de la moneda de l'èxit de Salvini és el fracàs de Berlusconi. Impedit d'optar a un nou mandat per estar inhabilitat després de la seva condemna per frau fiscal, l'antic primer ministre ha portat el pes de la campanya i havia apostat pel president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, com a candidat a primer ministre. El fundador de Forza Italia va complir el seu objectiu d'evitar la victòria del M5S, però no que la Lliga l'avancés, el que deixa el seu partit en una situació de debilitat.