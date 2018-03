Un nen de sis anys escriu i presenta el seu primer llibre

Un nen de 6 anys, l'Oriol López, i usuari de la Federació per l'ajuda a infants i joves d'altes capacitats (Fanjac) a Girona ha escrit un llibre que divendres presentarà a la llibreria Empúries, on també el firmarà per la diada de Sant Jordi.

L'infant, nascut a Girona, cursa 1r de Primària a l'escola Montessori Palau i, tal com va explicar la seva mare, escriure el llibre ha estat un dels molts «projectes» a què dedica el seu temps perquè «li encanta crear i s'interessa per molts temes». Així va ser com l'Oriol López va mostrar interès pel món de l'escriptura, cosa que el va portar a voler escriure un llibre «per a la gent que vol llegir».

La mare va detallar que el nen sempre es basa en les necessitats i considera que per aprendre s'ha de llegir. Alhora, l'Oriol es va posar a la pell dels escriptors i va decidir que, quan el tingués fet, aniria a la plaça a signar-lo, «perquè volia viure una experiència d'escriptor des dels seus ulls»; sobre aquesta decisió, la mare va apuntar que el seu fill va buscar una taula i una cadira per poder fer les firmes.

La presentació d' El Mago, el 9 de març a dos quarts de 7 de la tarda, ha estat possible gràcies a la col·laboració de la presidenta de Fanjac Girona, Maria Teresa Gómez, i comptarà amb l'escriptor de la Bisbal Sisu Lagares. El llibre narra la història d'un nen que, quan creix, decideix ser mag i es teletransportarà a l'espai, on l'aventura serà tornar a la Terra.