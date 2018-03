Una ONG britànica va col·laborar amb el Govern per expulsar immigrants

Una investigació duta a terme pel diari The Guardian va descobrir que una de les ONG més importants del Regne Unit en matèria de persones sense llar va estar treballant en col·laboració amb el ministeri d'Interior per localitzar immigrants il·legals per a la seva posterior detenció i deportació. St Mungo, que té 17 grups de treball repartits pel país, ha admès ara, després de la pressió per part del diari, que va col·laborar, almenys durant el 2016, amb els serveis d'Immigració del Home Office, la tasca del qual és recórrer els car-rers del Regne Unit a la recerca d'immigrants sense sostre.