Els pares de Gabriel Cruz creuen que «cada vegada hi som més a prop»

Els pares de Gabriel Cruz, el nen de vuit anys el rastre del qual es va perdre fa sis dies a la barriada de Las Hortichuelas, a Níjar (Almeria), han afirmat que la troballa d'ADN del seu fill a la samarreta interior blanca trobada a la zona els fa «pensar que cada cop hi som més a prop i que tornarà a casa». «Ha de ser així, no pararem fins que no aparegui, i veure que es continua buscant ens dóna molta força», va dir Patricia Ramírez, la mare del nen, que va revelar en declaracions a Telecinco que el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, els havia comunicat al matí l'últim avanç en la investigació.

Ramírez, que va assegurar que el ministre «ens ha encoratjat», va reiterar la crida feta en els últims dies a un possible captor del seu fill i el va instar a «deixar-lo en un parc, on vulguin». «Estem disposats a fer el que calgui i ningú pot fer res al meu fill», va assenyalar la mare.