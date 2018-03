El Parlament confirma que el ple d'investidura de Sànchez serà el 12 de març

El Parlament ha confirmat que el ple d'investidura se celebrarà el proper dilluns 12 de març a les 10 hores. La cambra catalana ha confirmat la data a través d'un comunicat després que la data hagués transcendit a través dels escrits presentats per la defensa del que és el candidat a la investidura, Jordi Sànchez.

El president del Parlament, Roger Torrent, ha signat aquest matí la convocatòria del debat d'investidura després que ahir va confirmar que és qui compta amb més suports en finalitzar la ronda de contactes amb tots els grups parlamentaris. La defensa del número dos de Junts per Catalunya (JxCAT) ha presentat aquest dimarts dos escrits davant el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional on demana que sigui alliberat o bé que se li permeti sortir de la presó per assistir al ple d'investidura. Ara caldrà esperar la resolució del jutge per saber si el candidat podrà assistir o no al ple del proper dilluns.

Per ser investit en primera votació, el candidat necessita el suport de la majoria absoluta de la cambra, és a dir, un mínim de 68 diputats. Si l'assoleix, serà investit i el programa de govern serà aprovat per la cambra. En cas contrari, si el candidat no aconsegueix aquesta majoria es podrà sotmetre a un segon debat i una segona votació dos dies després, en què n'hi hauria prou amb la majoria simple, més vots a favor que en contra.