Sànchez demana al Suprem i al TC la llibertat o poder anar al ple d'investidura

La defensa de Jordi Sànchez ha presentat aquest dimarts dos escrits davant el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional on demana que sigui alliberat o bé que se li permeti sortir de la presó per assistir al ple d'investidura. En els escrits, el seu advocat, Jordi Pina, situa el ple d'investidura en el 12 de març, tot i que el president del Parlament, Roger Torrent, no ha fet pública encara la data.

Torrent va signar dilluns l'acord que proposa Sànchez com a candidat. En els escrits, ell lletrat reitera que s'han de garantir els drets polítics del candidat i dels seus votants i també argumenta que no deixar-lo assistir al ple suposaria alterar el normal funcionament de les institucions catalanes.

A més, cita el precedent del 'Cas Yoldi', quan a la dècada dels 80 l'Audiència de Pamplona va donar permís a un pres preventiu d'ETA –Juan Carlos Yoldi- perquè assistís al ple d'investidura ja que havia estat designat candidat per Herri Batasuna. Considera que va ser una decisió "valenta" i que el tribunal va emparar els drets fonamentals d'un ciutadà "tot i la gravetat de les imputacions" que pesaven sobre ell.