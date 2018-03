El sindicat USTEC, d'ensenyament, crida a fer vaga el 8 de març

El sindicat majoritari en l'ensenyament, USTEC-STEs, crida a fer vaga de 24 hores el 8 de març i a sumar-se a les reivindicacions del moviment feminista. USTEC-STEs -que forma part de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)- denuncia una bretxa salarial «encoberta» al sector i el sostre de vidre, que dificulta la promoció de les dones, i demana que la coeducació sigui una prioritat per fer front al sistema patriarcal i prevenir les violències masclistes. La vaga del 8 de març no és només laboral, sinó també de consum i de cures, per visibilitzar tots els treballs de les dones en la societat, també els que no són remunerats. Teresa Esteve, de la secretaria de la Dona d'USTEC-STEs-IAC, va dir que si en un centre el gruix del personal decideix sumar-se a la vaga, s'ha d'intentar que els homes assumeixin els serveis mínims, perquè les dones puguin fer vaga.