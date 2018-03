Camps: «No hi ha ningú que pugui dir que li vaig trucar per pagar actes del PP»

L'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps va assegurar ahir que no hi ha cap empresari que pugui dir que va rebre una trucada seva per pagar actes de campanyes electorals del PP i va restar credibilitat a les confessions al judici a l'Audiència Nacional, reconeixent el presumpte finançament irregular del partit.

Durant la comissió d'investigació pel presumpte finançament irregular del PP valencià, al Congrés, Camps també va restar credibilitat a la declaració de l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa al judici, que també ha reconegut el finançament il·legal, i va remarcar que durant 9 anys «ha estat dient el contrari».

A diferents preguntes dels grups, Francisco Camps va assegurar que durant la seva etapa de govern es va dedicar a la gestió política i que mai va donar instruccions al seu equip de govern per efectuar adjudicacions a determinats empresaris que haurien finançat actes de campanya, segons han reconegut en seu judicial. En concret, la investigació a l'Audiència Nacional se centra en les campanyes del PP a les municipals i autonòmiques del 2007 i les generals del 2008, investigades en el marc del cas Gürtel.

L'expresident de la Generalitat Valenciana va assegurar que «és impossible que ningú vulgui que estigui al banc dels acusats perquè tothom sap que sóc una persona honrada i un polític honorable» i que va fer les coses «com vaig creure que les havia de fer, com Déu em donava a entendre».

Així mateix, va negar l'existència de pagaments en negre a través de maletins, tal com ha declarat l'empresari de la trama Gürtel Álvaro Pérez, i també que fos ell qui portava les empreses de Correa al País Valencià.

Durant la compareixença, Camps va considerar un insult i una manca de respecte la denominació de País Valencià utilitzada de manera freqüent per la diputada al Congrés per Esquerra Republicana Ester Capella. A preguntes de la diputada on s'incloïa la denominació País Valencià per al territori, Camps va respondre contínuament que el País Valencià «no existeix», que la diputada «ha vingut a insultar els valencians», que com a expresident havia de defensar la denominació Comunitat Valenciana i que no estava disposat «que ningú inclogui el territori en els Països Catalans».

Les respostes contínues i les interrupcions de Camps a les preguntes de Capella van provocar que el president de la comissió d'investigació, Pedro Quevedo (Nueva Canarias), hi intervingués defensant el dret «legítim» de la diputada a definir el territori com a País Valencià.