Citen a declarar l'expresident de Corea del Sud

? La Fiscalia de Corea del Sud va citar a declarar l'expresident del país Lee Myung Bak en el marc d'una investigació sobre un escàndol de suborns que hauria tingut lloc quan ell era al poder. Lee, que haurà d'acudir a declarar el 14 de març, està sent investigat i serà interrogat com a presumpte sospitós d'haver incorregut en diversos delictes de cor-rupció. Els fiscals sud-coreans van ordenar escorcollar les propietats de dos antics assessors de l'expresident, que també estarien involucrats en el cas. Un grup d'investigadors de la Fiscalia del Districte Central de Seül va escorcollar diversos habitatges i oficines del president de l'empresa Sejoong, Chun Shin Il, i l'antic cap de la Comissió de Comunicacions Coreana, Choi See Joong, tots dos exassessors de Lee.

Paral·lelament, el governador de la província de Chungcheong del Sud, An Hee Jung, va presentar la seva dimissió en el marc d'un escàndol d'abusos sexuals després que una treballadora l'acusés d'haver-ne estat víctima en diverses ocasions.