Empresaris alemanys carreguen contra Torrent: «Ens ofèn el llaç groc»

Diversos assistents al col·loqui organitzat pel Cercle de Directius de Parla Alemanya del Círculo Ecuestre, a Barcelona, van mostrar ahir el seu empipament amb el president del Parlament, Roger Torrent, i un d'ells va arribar a afirmar que tots els dirigents sobiranistes haurien d'estar a la presó: «Jo voto perquè tots vostès vagin a la presó», va dir. El comentari va ser acollit amb aplaudiments però també amb algun xiulet. El mateix soci de l'entitat que el va pronunciar, que no es va identificar, va acusar els independentistes de portar «30 anys mentint» amb les bondats inexistents que tindria, al seu parer, un Estat català. Un altre dels assistents va retreure al president català que porti el llaç groc, símbol de la solidaritat amb els presos sobiranistes, i va assegurar que és un llaç subvencionat i ofensiu: «Li demanaria que s'abstingués de portar aquest llaç. A molts de nosaltres ens ofèn i molt». Un tercer assistent va criticar les expropiacions que hi va haver durant la Segona República per part de l'administració catalana, i va lamentar que familiars seus van haver d'emigrar per evitar «un tret al clatell sota la mirada de la Generalitat».

Abans de la polèmica, el president del Cercle de Directius de Parla Alemanya, Albert Peters, havia advertit a Torrent que es trobava davant d'un «terreny crític», i ell mateix li va formular tant algunes crítiques com alguns elogis. Torrent va dir que el motiva sentir opinions discrepants, i en relació amb el polèmic acte del Col·legi d'Advocats de Barcelona en què diversos assistents es van aixecar quan va parlar de presos polítics, va concloure: «Dialogar és fonamental en política, com jo avui he escoltat i no m'he aixecat i no he sortit de la sala». També hi va haver una única intervenció a favor de les tesis de Torrent, la d'un assistent que va assegurar que portava el llaç groc i que va exposar que esperava «més» de la intervenció del president de la cambra, ja que va considerar que no havia donat els motius de per què vol la independència.