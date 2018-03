Hisenda requereix a la Generalitat dades sobre ajuts atorgats a empreses i entitats

El secretari d'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, ha requerit a les entitats del sector públic de la Generalitat que informin sobre pagaments o ajuts atorgats des del 2015 a una seixantena de persones, entitats, mitjans de comunicació i empreses entre les quals hi ha l'expresident de l'ANC, Jordi Sènchez, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, o l'expresidenta de l'AMI, Neus Lloveras. També hi figura l'empresa igualadina Radio Fuste SL, especialitzada a muntar la megafonia per a grans esdeveniments.

El requeriment fa especial atenció a sol·licitar els pagaments fets a Oriol Soler Castanys. A més, demana el que s'ha pagat des de la Generalitat a entitats com Procés Constituent, Sobirania i Justícia o Súmate. En la llista també hi ha empreses com Mediapro i el diari Ara i diverses persones i empreses relacionades amb aquest darrer, com Toni Soler, Antoni Bassas, Xavier Bosch i l'empresari Ferran Rodés i l'empresa Agrolimen. També la revista Sàpiens, el Contrapunt i la Plataforma pro seleccions esportives catalanes, entre d'altres.

En el requeriment, que s'ha d'entregar el pròxim 12 de març, el Govern espanyol demana que s'identifiqui la partida pressupostària, el concepte pel qual es va produir el pagament i s'especifiqui sota quina fórmula (contracte menor, de serveis, subministrament...) a diversos periodistes relacionats amb el diari Ara, l'editorial Ara Llibres i altres societats com Grup Cultura 03, Sapiens Publicacions, Democratizing the future society S.L., Dilema Comunicació i Caixabaixa Disseny i Comunicació, entre moltes d'altres.

A banda de societats i periodistes, també vol que s'identifiqui la partida pressupostària i els funcionaris que van autoritzar pagaments d'actuacions com els projectes de recerca sobre el moviment independentista català amb estades a l'estranger, com per exemple al Canadà (11.955 euros), Dinamarca (16.791 euros), Finlàndia (16.845 euros), Kazakhstan (6.313 euros) i a Suïssa (5.830 euros), i també en universitats catalanes com l'UdG i la Universitat Pompeu Fabra, a més de diversos estudis amb participació en seminaris sobre fórmules territorials, com el federalisme i l'autodeterminació, i els seus efectes en àmbits com la llengua, la sanitat i la justícia, entre d'altres.

Altres pagaments pels quals el secretari d'Estat d'Hisenda demana informació serien els efectuats a les empreses T Systems, IBM Global, International Business Machines i DXC Technology Spain des del 2015 fins ara i els conceptes, acompanyat de qualsevol tipus de documentació, com informes, esborranys o notes, entre d'altres; i sol·licita que aclareixi per què no s'han aprovat els comptes del Diplocat del 2016 i qui en va fer l'auditoria.

La relació d'Hisenda també remet a l'entramat que ERC va crear mitjançant la Fundació Josep Irla el 2006. Així apareixen Gis Const Arq SL, Eix de Serveis i Projectes Societaris, Origen Televisió SL, Produccions La Terra Jove SL, Empreses i Recursos Contemporanis SL o Filtratges Industrials SL. Totes elles tenien el domicili a la seu social central d'ERC, al carrer Calàbria de Barcelona. L'exconseller manresà de la Generalitat Josep Huguet va dirigir la fundació Josep Irla entre el febrer del 2011 i l'abril del 2016.