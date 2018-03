Lamela amplia la instrucció sobre Trapero fins a 18 mesos

La jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha declarat complexa la causa que investiga per sedició l'excap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, l'exdirector de la Policia autonòmica Pere Soler i l'ex-secretari general d'Interior de la Generalitat César Puig, la qual cosa permet ampliar la instrucció fins un màxim de 18 mesos.

Lamela ha pres aquesta decisió atenent així la petició que havia fet la Fiscalia, que considerava necessari allargar la instrucció atès que inclou «nombrosos fets punibles, amb nombroses implicacions personals i que requereixen l'examen d'abundant documentació». En la causa que investiga Lamela per sedició s'hi inclou Trapero, Soler, Puig i la intendent dels Mossos Teresa Laplana.

Al principi, la instrucció es va limitar a l'actuació de la policia autonòmica durant els incidents ocorreguts en els escorcolls policials a seus de la Generalitat els dies 20 i 21 de setembre, però posteriorment es va ampliar al comportament dels Mossos durant el referèndum de l'1 d'octubre.

Lamela recull en el seu acte els arguments del Ministeri Públic per sol·licitar la complexitat, i són que la causa «se segueix per diversos fets punibles, comesos en el si d'una organització, amb diverses implicacions personals, estant pendent de rebre's determinats informes interessats» pel jutjat del qual és titular, que impliquen «l'examen d'abundant documentació». En l'acte, acorda que el termini de la instrucció d'aquesta causa finalitzarà ara el 27 de març del 2019. En cas que llavors no hagués conclòs la investigació, la Fiscalia haurà de sol·licitar la pròrroga almenys deu dies abans de la finalització del termini. No obstant això, fonts jurídiques han precisat que no creuen que la instrucció de la causa per sedició s'allargui tants mesos. La jutgessa ha declarat aquesta causa complexa com ja ho va fer el 20 de febrer el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena amb la instrucció que està duent a terme sobre el procés independentista a Catalunya i en la qual hi ha 28 imputats. Llarena considera que «la imputació a un gran nombre de persones» en el procediment judicial és motiu «suficient per declarar la complexitat d'aquesta causa», segons va subratllar en la seva interlocutòria.