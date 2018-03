L'autòpsia confirma que la dona trobada en un embassament asturià va ser assassinada

L'autòpsia realitzada per l'Institut de Medicina Legal d'Oviedo acaba de confirmar que Paz Fernández Borrego (desapareguda des del 13 de febrer a la zona de Navia) va tenir una mort violenta.

Els forenses asseguren, segons les dades de l'examen a què va ser sotmès el cos sense vida de Fernández Borrego, la dona de Gijón va morir de forma violenta. El cos presentava diverses fractures al crani i al coll, produïdes per un objecte.

Els agents de la Guàrdia Civil encarregats del cas intentaran ara esbrinar què va passar i per això serà fonamental reconstruir les últimes hores de vida de Fernández Borrego. El cadàver de la dona va ser localitzat ahir en un embassament de Villayón.

D'aquesta manera tràgica es posava fi a la incansable recerca per trobar el parador d'aquesta mare de 43 anys i amb dos fills.

Un veí del concejo de Valdés, amb llaços familiars al municipi de Villayón i aficionat a l'esport de la piragua, va ser qui va donar el senyal d'avís a la Guàrdia Civil. A dos quarts de quatre de la tarda, i mentre practicava aquesta modalitat, va descobrir un cos flotant a l'aigua, cap per avall, en una zona coneguda com la "variant de Arbón".

En aquest punt conflueixen els rius Acebal, Ferreiría i Navia. Està pròxim a un càmping i a escassos metres passa la carretera AS-25, que comunica Navia amb Villayón. Hi ha una petita rampa cap a l'aigua, i és freqüent que les llanxes amarrin en aquest punt. És una zona que es troba dins el terreny rastrejat per la Guàrdia Civil, que el dia anterior, dilluns, havia desplegat l'helicòpter per la zona.