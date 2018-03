Llibertat amb càrrecs per al conductor que va provocar un accident mortal a la C-17

El jutjat d'instrucció número 1 de Vic ha decretat llibertat provisional amb càrrecs per al veí de Sant Hipòlit de Voltregà que el diumenge 4 de març va provocar un accident mortal a la C-17 a Gurb (Osona). L'home circulava en direcció contrària i en el sinistre va morir una menor d'edat i tres persones van resultar ferides. Com a mesures cautelars, el jutge ha acordat compareixences setmanals al jutjat, la retirada del permís de conduir i del passaport, i la prohibició de sortir del territori. Els delictes pels quals s'acusa el conductor són homicidi imprudent, lesions per imprudència i conducció temerària sota els efectes de l'alcohol. L'home, de 40 anys, va ser arrestat el mateix diumenge i a les proves de detecció alcohòlica va donar un resultat positiu de 0,62 mg/l.