La mesa descarta investigar si el Govern va fer «espionatge polític»

La mesa ampliada del Parlament i la junta de portaveus van abordar la petició de Cs de crear una comissió d'investigació «d'espionatge polític», però no es va admetre per defecte de forma. Les mateixes fonts van explicar que, per una reforma en el reglament de la legislatura passada, els grups han d'incloure en la sol·licitud de comissió un esbós del pla de treball, que després es concreta en la mateixa comissió: «No complia els requisits del Parlament per fer la sol·licitud. S'ha inadmès i la tornaran a presentar».

L'ordre del dia de la mesa no incloïa la reforma de la Llei de Presidència que va registrar JxCat, després que els lletrats del Parlament emetessin un informe dilluns en què veuen viable que la mesa tramiti la reforma, perquè la iniciativa ja no contradiu les mesures cautelars del TC, ara que Carles Puigdemont ha renunciat a la seva investidura.

El diputat del PP al Parlament Alejandro Fernández va reclamar ahir la necessitat de crear una comissió d'investigació al Parlament per saber si a Catalunya s'ha «espiat i perseguit adversaris polítics». «Aquells que més han presumit de ser demòcrates resulta que havien muntat una autèntica Stasi a Catalunya per espiar i perseguir adversaris polítics. És d'una gravetat extraordinària», va dir.