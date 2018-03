Òmnium demana regalar roses grogues per Sant Jordi

Òmnium Cultural i el Gremi de Floristes de Catalunya han emès un comunicat per aclarir que la campanya que anima a comprar roses de color groc aquest Sant Jordi en solidaritat amb els presos polítics "no afecta ni perjudica" la producció ni el mercat de roses català, que són principalment de flor vermella.

"No es tracta d'una campanya excloent: s'anima els ciutadans a regalar, a més de la tradicional rosa vermella, una rosa de color groc", apunta l'entitat. Òmnium i Gremi també recorden que ja actualment la majoria de roses que es venen per Sant Jordi són d'importació perquè la producció local només arriba a cobrir al voltant del 15% de la demanda. El que es pretén per aquest any, per tant, és que una part de les comandes a l'exterior sigui de rosa groga. Serà una part més significativa del que és habitual però no s'ha concretat encara quina serà aquesta xifra.

Després de la incertesa que ha provocat la campanya entre el sector, Òmnium Cultural afirma que no té cap intenció de perjudicar el petit productor de flor de Catalunya ni els floristes catalans i és per això que la campanya "s'està fent en contacte permanent entre el Gremi de Floristes, els majoristes del Mercat de la Flor de Vilassar i Mercabarna".