Peters es disculpa per la intervenció del soci que va desitjar presó a Torrent

El president del Cercle de Directius de Parla Alemanya, Albert Peters, s'ha disculpat aquest dimecres al matí per les "formes" del soci de l'entitat que en una intervenció en el dinar celebrat amb el president del Parlament, Roger Torrent, li va desitjar que l'enviessin a la presó. En declaracions a TV3, considera que l'empresari "es va passar" però ha avisat que "la inseguretat de la situació actual es va veure reflectida amb aquest comentari". "No volem que ningú vagi a al presó, no podem negociar amb gent a la presó", ha afegit Peters, que ha volgut deixar clar que el Cercle de Directius de Parla Alemanya està a favor de l'economia catalana i que l'entitat va arribar fa uns 40 anys a Catalunya perquè hi tenen "plena confiança". Per tot plegat, ha instat Generalitat i govern espanyol a negociar i ha reclamant diàleg entre les dues parts.

Per Peters, actualment hi ha una "inseguretat" –ha posat com a exemple la incògnita de saber com acabaran les negociacions per formar Govern- i que "tothom està d'acord que cosir i recosir Catalunya és importantíssim". D'altra banda, també ha demanat al govern espanyol que "reprengui el fil per negociar". "Hi ha conflicte, i si hi ha conflicte cal resoldre'l per part de Madrid i de Catalunya", ha sentenciat.

El president del Cercle de Directius de Parla Alemanya també ha revelat que aquest dimecres havien rebut uns 300 correus electrònics de ciutadans queixant-se "amb tota la raó" per les paraules de l'empresari Karl Jacobi, que va protagonitzar la polèmica amb Torrent. En aquest sentit, Peters ha comentat que va parlar amb el membre de l'entitat aquest dimarts al vespre per traslladar-li que "entenia la seva preocupació" però que no acceptava la "forma" de la seva intervenció.