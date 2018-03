Puigdemont publicarà el llibre conversa 'La crisi catalana, una oportunitat per a Europa'

Carles Puigdemont publicarà al setembre un llibre conversa amb el periodista polític de 'Vif / L'Express' Olivier Mouton que portarà per títol 'La crisi catalana, una oportunitat per a Europa'. El llibre, editat per Lanoo, serà traduït al francès, a l'holandès i a l'anglès i té com a objectiu explicar el cas català en profunditat i com una "oportunitat per a Europa", segons l'editorial, que també precisa que el cap de llista de Junts per Catalunya "vol informar abans que convèncer".

Puigdemont també hi exposarà la seva aposta per una descentralització dels estats en una era de la globalització, caracteritzada pel domini de les noves tecnologies per sobre les relacions humanes i polítiques, afegeix Lanoo.