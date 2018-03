Santi Vila es descarta per liderar el PDeCAT a l'Ajuntament de Barcelona

L'exconseller Santi Vila va descartar ahir presentar-se a les primàries del PDeCAT per encapçalar una candidatura a les municipals del 2019 a Barcelona, i va argumentar que és necessari la reagrupació de l'espai liberal progressista al voltant del partit per poder aspirar a una victòria electoral.

«El PDeCAT, tant per a Barcelona com per a Catalunya, serà un espai necessari però no suficient, per intentar fer un projecte ambiciós» que ha de passar per la reconfiguració del centre liberal progressista, va sentenciar en una entrevista a Europa Press.

En preguntar-se-li si això ha de liderar-ho el PDeCAT, va assegurar que han de fer-ho persones amb projecte i que el partit, la coordinadora general del qual és Marta Pascal, és l'espai «més fort i millor articulat» de tots els que han aparegut, com Lliures i Units per Avançar, entre d'altres.

Per a Vila, l'espai liberal progressista està fragmentat i és necessari reagrupar-lo, abans de qualsevol convocatòria electoral, si s'aspira a guanyar eleccions: «És condició sine qua non. Lliures seria necessari en un projecte d'aquesta magnitud, com la Nova Convergència, com el Partit Demòcrata, Avancem i la democràcia cristiana. Aquest espai ha implosionat, i les grans victòries polítiques a França, Espanya i Catalunya, sempre es produeixen quan hi ha un projecte aglutinador». Sí que va deixar clar que ell no té intenció de presentar-se a les primàries impulsades pel PDeCAT de cara a les municipals perquè vol atendre la carpeta judicial que té oberta, i considera que seria «poc responsable que, amb un procés judicial obert, assumís compromisos amb la ciutadania i després els fallés» en el cas de ser condemnat.



«Assumir responsabilitats»

«Primer haig d'assumir responsabilitats polítiques i judicials per la legislatura anterior, i quan ho tingui liquidat, res m'agradaria tant com tornar a la política», va subratllar Vila, que va evitar concretar si es veu encapçalant un altre projecte en les municipals amb l'argument que el component partidista en un projecte municipal no és important.

«O és que l'alcalde Pasqual Maragall, i fins i tot Xavier Trias, eren homes de partit? O és que Tierno Galván va ser un home de partit, o en aquests moments l'alcaldessa de Madrid?», va recalcar.

Vila va acusar ERC de contradir-se en defensar un avançament electoral poc abans de proclamar-se la independència però després desdir-se'n, i va assegurar que el llavors president Carles Puigdemont (PDeCAT) va afirmar: «No em veig sent un president virtual, d'un país virtual, en una societat anímicament i institucionalment devastada».

Segons Vila, partidari d'aquells comicis, va haver-hi una reunió tres dies abans que els consellers d'ERC excepte Oriol Junqueras (sempre caut, apunta) es van pronunciar sobre si el millor era la independència o eleccions, però els dubtes dels republicans van desaparèixer l'endemà en una altra reunió en boca de la secretària general, Marta Rovira («intensa, irascible i fanatitzada»).