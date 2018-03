Aragonès: «Hisenda promou una causa contra el procés»

El secretari d'Economia, Pere Aragonès, va assegurar ahir que el ministeri d'Hisenda està buscant la forma de poder fonamentar una possible malversació de diners públics l'1-O en la investigació de mitjans de comunicació privats, empreses i entitats.

En aquest sentit i en declaracions a Catalunya Ràdio, Aragonès va acusar el ministeri encapçalat per Cristóbal Montoro de promoure «una causa general de tipus administratiu» contra el procés paral·lela a la judicial. «No té ni cap ni peus aquesta investigació», va etzibar el secretari d'Economia, que va recordar que arran de l'article155 l'Estat té «tota la comptabilitat de la Generalitat», que, segons va assegurar, «és pública i transparent». Aragonès va explicar que el requeriment d'Hisenda ha provocat «estupor» perquè «els documents són públics i transparents» i va acusar el ministeri de voler «vestir algun tipus de denúncia». El secretari d'Economia va assenyalar que «la raó de tot plegat és que no han trobat res que digui que la Generalitat va finançar l'1-O». «No hi ha cap fonament seriós per demanar tota aquesta informació», va afegir. El número 2 de la conselleria va considerar que, a més de la causa general de Llarena, «ara hi ha una causa de tipus administratiu, encapçalada per Hisenda», i va subratllar que «estan buscant de quina forma poder fonamentar una possible malversació».

Dimarts es va conèixer que el secretari d'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernández, ha requerit a les entitats del sector públic de la Generalitat que informin sobre pagaments o ajuts atorgats des del 2015 a una seixantena de persones, entitats, mitjans de comunicació i empreses.

Compareixença de Montoro

El PDeCAT va registrar ahir una petició de compareixença del ministre Montoro perquè informi «sobre la decisió política» el seu ministeri de «requerir la interventora general de la Generalitat», Rosa Vidal, que remeti un informe dels pagaments de la Generalitat i de totes les entitats que en depenen, des del 2015 fins a l'actualitat, periodistes, juristes i entitats independentistes. El portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, va afirmar que Montoro ha posat en marxa una «cacera de bruixes» contra persones a qui «s'acusa d'estar donant suport al procés». «Ens sembla inaudit que es plantegi aquesta investigació en una democràcia moderna», va dir Campuzano.