Berlusconi promet donar suport a un govern de coalició liderat per la Lliga

L'exprimer ministre italià i líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, va assegurar que donarà suport a un govern de coalició liderat per la Lliga de Matteo Salvini, alhora que va destacar que ell exercirà com a «garant» de l'estabilitat del nou executiu. «La Lliga ha obtingut un èxit clar i estem feliços perquè això, juntament amb el resultat de Forza Italia, ha estat determinant per portar la coalició de centredreta a ser la primera formació al Parlament i al país», va afirmar Berlusconi.

«Des del respecte als nostres acords», va destacar l'exprimer ministre, «donarem suport lleialment a l'intent de Salvini de crear un govern». «Estic convençut que ho aconseguirà. Per la meva banda, com a líder de Forza Italia, estic preparat per defensar-lo, per garantir la solidesa de la coalició i per mantenir el nostre compromís amb els electors», va dir.