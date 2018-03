Camps es desvincula de les decisions econòmiques del PP

L'expresident de la Generalitat Valenciana i del PP al País Valencià, Francisco Camps, es va desvincular ahir de les decisions econòmiques sobre les campanyes electorals autonòmiques i municipals del 2007 i generals del 2008, durant el judici a l'Audiència Nacional per un presumpte finançament irregular. Durant la seva declaració com a testimoni, Camps va dir que no participava ni era informat sobre el cost, l'organització i el finançament dels actes.

L'expresident dels populars valencians va assenyalar que la tasca del secretari general del partit, Ricardo Costa, era la gestió del dia a dia de la formació, també econòmica. En ser preguntat sobre la declaració judicial de Costa en què va assegura que va informar el PP estatal de les presumptes irregularitats en el finançament de les campanyes, l'expresident valencià va dir que no va ser informat sobre això. Al respecte, va assegurar que si Costa s'hagués presentat a la seu del carrer Gènova de Madrid per explicar irregularitats, algú l'hagués informat, o bé el president del partit o bé la secretària general, que eren els seus interlocutors.

Al llarg de la seva declaració, Francisco Camps va insistir diverses vegades que Costa «duia la vida econòmica del partit» i que tothom confiava en ell per a la gestió diària. En aquest sentit, va manifestar que quan es van filtrar les presumptes irregularitats sobre les campanyes dels populars va demanar a Costa informació i que aquest li va assegurar que era tot correcte. L'expresident va afegir que li va dir que mostrés el llibre de comptabilitat, que es fessin auditories i que informés a la seu del PP a Madrid. Així mateix, Camps va dir que la seva tasca era el govern de la Generalitat Valenciana i que pràcticament no participava en la gestió del partit. L'exdirigent també va negar donar ordres per facturar els actes organitzats per les empreses de la trama Gürtel a nom de determinats empresaris.