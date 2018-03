VAGA A CATALUNYA | Desconvoquen el tall de la C-55 a l'entrada de Manresa

El Dia Internacional de la Dona d'avui és un dels que han tingut més ressò d'ençà que se celebra. Temes com la bretxa salarial, l'assetjament i el repartiment de les tasques de la llar estan a l'ordre del dia. Al marge d'això, la convocatòria d'una vaga és un fet del tot insòlit. A les nostres comarques, pel que fa als ajuntaments, als hospitals i als consells comarcals, no ha passat desapercebuda, si bé el seguiment es traduirà de formes molt diverses. En aquest article pots seguir en directe la vaga del 8 de març a Catalunya.

A primera hora del matí i durant més de dues hores, un grup de manifestants han tallat l'accés a Manresa per la carretera C-55, a tocar del barri de Sant Pau i posteriorment a l'alçada dels Comtals amb motiu de la jornada de protestes convocada arreu del país. Amb crits de "Visca la lluita feminista", "Ni un pas enrera, contra el patriarcat acció directe" o "Sense les dones no hi ha revolució", al voltant de 2/4 de 10, el tall s'ha donat per desconvocat i els manifestants han tornat a peu des dels Comtals.

La concentració ha provocat importants problemes de circulació en aquesta via. Com conseqüència del tall de carretera, Trànsit ha obert el peatge de l'autopista C-16, cap on s'ha desviat la circulació.

El tall també ha complicat el trànsit per la carretera del Pont de Vilomara, ja que molts vehicle utilitzen aquesta via com a alternativa per accedir a Manresa. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han desviat els vehicles que circulaven per la C-55 en direcció a Barcelona, a l'alçada de Bufalvent, cap l'interior de la ciutat.

Aquestes protestes s'afegeixen a les que també s'han registrat en altres punts del país, com ara als accessos i en el transport públic de Barcelona, que aquest dijous al matí també han registrat diverses complicacions.

La vaga afecta els ajuntaments i ens comarcals



En el cas de l'Ajuntament de Manresa, segons fonts del consistori, s'han decretat els serveis mínims que han de quedar coberts. Això, òbviament, no significa que tan sols treballin les persones que els cobriran. Per exemple, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana hi haurà dues persones de serveis mínims, si bé potser finalment treballa més gent (en funció de qui decideixi fer vaga). A priori, com en la resta d'institucions i centres consultats per aquest diari, no ha estat possible fer una previsió de quantes persones faran vaga, tenint en compte que és un dret i que la gent no té per què comunicar-ho.

La situació de l'Ajuntament de Berga és molt similar a la de Manresa. Han informat que, «davant la convocatòria de vaga que afectarà les activitats de tots els empleats de l'Administració Pública, tant funcionaris com laborals», aquest consistori ha «establert el personal estrictament necessari per garantir el funcionament dels serveis essencials a la ciutat durant la jornada de vaga». Pel que fa als serveis externs que estan vinculats a l'Ajuntament, «es prestaran en funció de l'assistència de treballadores i treballadors en cada cas. Per exemple, es registraran aturades de dues hores en el servei de neteja d'edificis municipals».

Al Consell Comarcal del Berguedà no s'han decretat serveis mínims i fonts de l'ens han explicat que l'atenció al públic «no es veurà afectada». Estimen que dels 85 treballadors de l'ens s'afegiran a la vaga una trentena. Al Consell Comarcal del Bages es preveu que faran exactament el mateix, si bé no han facilitat cap informació.

Aturada de cinc minuts a Althaia



Pel que fa als hospitals, a la Fundació Althaia de Manresa han informat que, independentment del que faci cadascú, ha convocat una aturada de cinc minuts. Es farà a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda a les entrades principals dels diferents centres d'Althaia. Al final de l'aturada, el comitè d'empresa llegirà un manifest. Fonts de l'entitat assistencial han explicat a Regió7 que la jornada s'està duent a terme amb normalitat i sense cap tipus d'incidència.

Una acció idèntica han preparat a l'Hospital Sant Bernabé de Berga. En concret, el comitè d'empresa ha pactat una aturada de vint minuts en la qual es llegirà un manifest. Serà a les 12 del migdia, davant la porta principal de l'equipament. Tret d'això, la decisió ha estat no adherir-se a la parada total o parcial, llevat de qui ho vulgui fer de manera individual.

Ni a l'Hospital d'Igualada ni a l'Hospital de Cerdanya no hi ha prevista cap acció conjunta com en el cas dels de la capital del Bages i del Berguedà. En aquests dos centres han explicat que s'han previst els serveis mínims en espera de saber com respondrà el personal de la casa a la convocatòria.