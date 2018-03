El fiscal general de l'Estat nega que es persegueixin idees polítiques, sinó fets

El fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, va defensar ahir l'actuació del ministeri Públic en la causa contra el procés independentista a Catalunya, que ha definit com a «prudent», i va reiterar que en aquesta instrucció no es persegueixen idees.

«No s'estan perseguint idees polítiques, no hi ha presos polítics com a tals, sinó que estem perseguint uns fets en fase d'instrucció per depurar possibles responsabilitats», va explicar en ser interpel·lat sobre aquest assumpte durant la seva compareixença en la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. En concret, van ser les portaveus de PDeCAT i ERC, Lourdes Ciuró i Ester Capella, respectivament, les que van retreure a Sánchez Melgar l'actuació de la Fiscalia en tot aquest procediment, començant per la querella que va presentar el seu antecessor, l'ara difunt José Manuel Maza, després de la DUI, i passant pels seus pronunciaments en la causa del procés.

Per a Ciuró (PDeCAT), la situació a Catalunya ha portat a una crisi en la separació de poders, ja que considera que s'han alterat «ad hoc» les funcions del Tribunal Constitucional en funció dels interessos polítics del Govern de Mariano Rajoy, sobretot pel que fa a la seva «inadmissible intromissió» per recórrer la candidatura de Carles Puigdemont i evitar així «complir la voluntat que els catalans» van manifestar en les eleccions del 20 de desembre. «Està a la seva mà la possibilitat de desescalar la tensió i alliberar les institucions polítiques catalanes. Fins quan avalarà la situació dels presos polítics, la presó preventiva i sense sentència?», va assenyalar.

Per la seva banda, Capella (ERC) va acusar la Fiscalia General de l'Estat de no emparar els drets i llibertats dels ciutadans.