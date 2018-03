JxCat i ERC tanquen un acord de legislatura i el traslladen a la CUP

JxCat i ERC han tancat un acord de legislatura la nit d'aquest dimecres a dijous i ja l'ha fet arribar a la CUP, tal i com ha avançat 'Nació Digital' i ha confirmat l'ACN per part de les tres formacions. Els dos partits independentistes majoritaris han fet arribar el document als anticapitalistes perquè el valorin, amb l'esperança que canviïn la decisió d'abstenir-se en el ple d'investidura de dilluns i que votin a favor del candidat, Jordi Sànchez.

La proposta de JxCat i ERC es basa en l'acord que la CUP ja va acceptar el 30 de gener, aleshores amb Carles Puigdemont com a candidat, i inclou detalls del procés constituent que es culminaria amb la redacció d'un document, sense especificar si es tractaria d'un projecte de Constitució de la República. Els cupaires valoraran a partir de demà -avui secunden la vaga feminista- si cal tornar a convocar el seu Consell Polític aquest cap de setmana per debatre l'acord.

La CUP ha insistit que si la proposta continuava sent "autonomista" ni valoraria tornar a seure a negociar, però Pujol ha especificat a TV3 que el document ja no parla d'autonomia tal i com s'ha fet en els darrers 30 o 35 anys: "Estem disposats a fer República", ha argumentat, després de defensar el resultat de l'1-O. De totes maneres, la CUP va avisar ahir a la tarda a JxCat i ERC que endarrerir l'enviament de les noves propostes dificulta la negociació i la decisió dels anticapitalistes. Els cupaires van advertir que si no es rebia el document aquest dimecres no creien que hi hagués temps suficient per a convocar les seves assemblees territorials en cas que decidissin valorar la nova proposta.

L'acord els ha arribat a última hora de la nit de dimecres a dijous, però cal tenir en compte que la CUP assegura que avui no valorarà ni gestionarà "res", en el marc de la vaga feminista del Dia Internacional de la Dona. Així, en principi caldria esperar a divendres per saber si els anticapitalistes consideren que la proposta és per "fer República" i que, per tant, ha de convocar de nou el seu Consell Polític aquest cap de setmana, previ al ple d'investidura de Sànchez, dilluns a les 10:00 hores.



Disculpes a la CUP



Pujol ha aprofitat l'entrevista a TV3 per demanar "disculpes a la CUP: "No hem estat prou ràpids, però la situació és prou complexa, ja ho hem dit tantes vegades", ha justificat.

Sigui com sigui, cal recordar que la investidura de Sànchez està en mans del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Ahir va donar un màxim de cinc dies a les parts (Fiscalia i VOX) per pronunciar-se sobre les peticions de llibertat de Sànchez, de Joaquim Forn i Jordi Cuixart. La decisió s'ha notificat aquest dimecres al matí però el rellotge comença a córrer a partir de demà. En la fase d'instrucció els caps de setmana són hàbils i, per tant, el termini conclou dilluns, coincidint amb la data del ple convocat al Parlament per investir Sànchez. Per tant, aquesta decisió de Llarena pot condicionar el calendari parlamentari si s'esgota el termini màxim dels cinc dies.

La defensa de Sànchez va sol·licitar dimarts a Llarena que el deixi en llibertat o que li doni permís per assistir al ple d'investidura. L'advocada de Cuixart també va presentar un escrit dimarts sol·licitant la seva llibertat (ho fa després de la declaració que va fer davant el jutge l'11 de gener) i dilluns també va reiterar la petició la defensa de Forn.

Finalment, l'advocat de Sànchez, Jordi Pina, valora presentar una demanda de mesures cautelars davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per protegir els drets del candidat a la presidència de la Generalitat. Pina es va reunir ahir a la tarda amb JxCat i, per separat, amb el president del Parlament, Roger Torrent. Fonts del grup parlamentari i de la presidència de la cambra van explicat a l'ACN que en un termini de 24 i 48 hores s'espera saber si finalment es prendrà aquesta mesura o no.

Pina va argumentar que la situació amb Sànchez és totalment diferent a la de Carles Puigdemont, ja que l'actual president del grup de JxCat està pres a l'Estat. En la reunió amb el grup, l'advocat ha explicat que està explorant tots les camins possibles per forçar un pronunciament de Llarena, a favor de Sànchez, per tal que pugui assistir al ple d'investidura de dilluns que ve.