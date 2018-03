JxCat manté Sànchez com a candidat i confia que Llarena deixarà que sigui al ple

JxCat manté que Jordi Sànchez és el seu candidat a la investidura, després que el Tribunal Constitucional (TC) el retingui a la presó, i que el jutge del Suprem Pablo Llarena doni cinc dies a les parts perquè es pronunciïn sobre les peticions de llibertat del mateix Sànchez, Joaquim Forn i Jordi Cuixart.

En un contacte amb la premsa als passadissos del Parlament ahir al migdia, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, i el vicepresident primer de la mesa, Josep Costa, es van mostrar confiats que el Suprem permetrà que Sànchez assisteixi al ple convocat per a dilluns. De fet, no consideren que la sessió s'hagi d'ajornar, van dir, perquè s'ha demanat que si Llarena no allibera el candidat, sí que li pot donar el permís per assistir a la investidura amb prou marge com perquè sigui factible, una petició «diferent» i «complementària» a l'alliberament.

JxCat considera «prematur» ajornar el ple d'investidura per si Llarena no resol abans sobre el permís a Sànchez. De fet, Costa va fer notar que en la reunió que el grup va tenir ahir al Parlament no es va parlar d'allargar o endarrerir el ple. Així, la formació independentista majoritària a la cambra espera que Llarena possibiliti finalment que Sànchez assisteixi a la seva investidura. Al seu torn, i pel que fa a les negociacions amb la CUP, Pujol es va limitar a apuntar que les converses acabaran «bé» i que encara «queden dies».

JxCat ja ha rebut les esmenes d'ERC al «preacord» anunciat aquest dimarts, un document que havien de fer arribar als anticapitalistes ahir a la tarda. La CUP haurà de valorar si val la pena o no convocar de nou el seu Consell Polític perquè debati sobre les noves propostes dels dos grups sobiranistes majoritaris. Dimarts la diputada Maria Sirvent va deixar clar que només s'ho plantejarien en cas que vegin que les propostes són en clau de «fer República», i no per fer més «autonomisme».



Cinc dies per pronunciar-se

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha donat un màxim de cinc dies a les parts (fiscalia i VOX) per pronunciar-se sobre les peticions de llibertat de Sànchez, Forn i Cuixart. La decisió es va notificar ahir al matí, però el rellotge comença a córrer a partir d'avui. En la fase d'instrucció els caps de setmana són hàbils i, per tant, el termini conclou dilluns, coincidint amb la data del ple convocat al Parlament per investir Sànchez. Per tant, aquesta decisió de Llarena pot condicionar el calendari parlamentari si s'esgota el termini màxim dels cinc dies. La defensa de Sànchez va sol·licitar dimarts a Llarena que el deixi en llibertat o que li doni permís per assistir al ple d'investidura. L'advocada de Cuixart també va presentar un escrit dimarts sol·licitant la seva llibertat i dilluns també va reiterar la petició la defensa de Forn.

Com és habitual quan hi ha peticions de llibertat, el jutge del Suprem ha donat trasllat a les parts –fiscalia i acusació popular (VOX)– per tal que es posicionin. Llarena els dóna cinc dies perquè aportin els seus escrits i, posteriorment, haurà de fixar el seu posicionament en una resolució. El termini que dóna a les parts és màxim i, per tant, la decisió del jutge dependrà de la celeritat de les parts a l'hora de presentar els escrits i del mateix jutge a l'hora de resoldre.

El pronunciament de Llarena va coincidir amb la decisió del ple del TC de denegar, per unanimitat, suspendre la presó provisional que el 16 d'octubre va dictar l'Audiència Nacional per a Sànchez. Així, el tribunal va tombar la primera petició de la defensa de Sànchez per aconseguir la seva llibertat. La mesura és independent del que decideixi Llarena.