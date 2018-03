L'exespia ingressat al Regne Unit va ser enverinat amb un agent nerviós

L'exespia rus Sergei Skripal, que es troba ingressat des de diumenge passat a la localitat britànica de Salisbury, va ser enverinat amb un agent nerviós per llevar-li la vida, segons va explicar el cap de la unitat antiterrorista de la Policia del Regne Unit, Mark Rowley. «Això està sent tractat com un greu incident que implica un intent d'assassinat mitjançant l'administració d'un agent nerviós», va dir Rowley.

El cap de la unitat antiterrorista va explicar que, d'acord amb la primera hipòtesi, Skripal i la seva filla Iúlia, l'altra víctima, van ser objectius deliberats. A més, un dels agents que van ajudar Skripal i la seva filla, de 33 anys, ha emmalaltit i és ingressat. Un portaveu de la sanitat britànica va aclarir que els llocs en els quals van estar les víctimes ja han estat inspeccionats i assegurats, i que el risc que aquest cas representa per a la salut pública és baix.