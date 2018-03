Peters es disculpa per les paraules de l'empresari que va desitjar presó a Torrent

El president del Cercle de Directius de Parla Alemanya, Albert Peters, es va disculpar ahir per les «formes» del soci de l'entitat que en una intervenció en el dinar celebrat amb el president del Parlament, Roger Torrent, li va desitjar que l'enviessin a la presó.

En declaracions a TV3, va considerar que l'empresari «es va passar», però va avisar que «la inseguretat de la situació actual es va veure reflectida amb aquest comentari». «No volem que ningú vagi a la presó, no podem negociar amb gent a la presó», va afegir Peters, que va voler deixar clar que el Cercle de Directius de Parla Alemanya està a favor de l'economia catalana i que l'entitat va arribar fa uns 40 anys a Catalunya perquè hi tenen «plena confiança». Per tot plegat, el representant va instar Generalitat i Govern espanyol a negociar i va reclamar diàleg entre les dues parts.

Per a Peters, actualment hi ha una «inseguretat –va posar com a exemple la incògnita de saber com acabaran les negociacions per formar Govern– i «tothom està d'acord que cosir i recosir Catalunya és importantíssim».