Els productors de flor alerten dels perills de regalar roses grogues per Sant Jordi

Els productors de flor alerten que la campanya d'Òmnium Cultural perquè durant la diada de Sant Jordi es regalin roses de color groc en solidaritat amb els presos polítics, en lloc de la tradicional rosa vermella, pot suposar importants problemes per al sector.

Dels aproximadament 7 milions de roses que es venen a Catalunya aquest dia, només entre el 15% i el 20% són de producció local i, d'aquestes, la pràctica totalitat són vermelles. «Si hi ha rosa groga no serà nostra, i haurà de venir d'altres llocs», explica Salvador Floriach, un dels productors més importants del Maresme. En aquest sentit, des del sector alerten que una importació massiva d'altres varietats per satisfer la demanda del color groc pot acabar afectant també floristes i majoristes, tant per l'augment de preus que pugui aplicar el mercat exterior com per manca d'estocs.

A més de les possibles conseqüències econòmiques que pugui suposar per al sector de la flor tallada aquesta campanya d'Òmnium, els productors també posen en dubte la seva eficàcia. Expliquen que per importar un volum important de rosa groga, com perquè s'acabi visualitzant la presència d'aquest color durant la diada, les complicacions logístiques són múltiples.