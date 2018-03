PSOE, Cs i Podem irriten el PP en pactar 75 mesures sobre finançament de partits

Els grups parlamentaris de PSOE, Units Podemos i Ciutadans van aprovar ahir, en la subcomissió que estudia mesures per millorar el finançament dels partits polítics i la regulació de la seva organització interna, 75 mesures sobre aquesta matèria. L'actitud d'aquestes tres formacions, que van acudir a la trobada amb un document pactat només entre elles, va irritar el PP, que va optar per no votar-ho.

El PNB i el PDeCAT tampoc no van rebre bé l'estratègia unilateral de PSOE, el grup confederal i els d'Albert Rivera, però van optar per quedar-se en l'abstenció. ERC no va acudir a la cita. L'informe de la subcomissió haurà de ser ratificat dimecres que ve en una reunió de la Comissió de Qualitat Democràtica en la qual, previsiblement, el resultat serà el mateix. Aquest debat ja serà obert als mitjans de comunicació, a diferència dels que han tingut lloc en la subcomissió, que es reuneix a porta tancada. Una vegada l'informe sigui avalat per la comissió, serà elevat al Ple del Congrés per a la seva aprovació definitiva. Les recomanacions podran transformar-se després en iniciatives legislatives que els seus promotors no descarten impulsar conjuntament.

El PP, que es va mostrar molt crític amb els autors de l'acord, ja va avançar que assistirà a la reunió de la comissió per presentar com a vot particular la proposta de dictamen que ells van registrar fa cinc mesos. També presentarà el seu propi text el PDeCAT, segons va avançar la portaveu en aquest òrgan, Lourdes Ciuró.