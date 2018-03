Antonio Tajani fa una crida a defensar «la unitat de la pàtria»

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va defensar a València la importància de defensar «la unitat de la pàtria», tant l'europea, la d'Espanya i, si s'escau, la d'Itàlia. En aquest sentit, va destacar: «No hi ha moltes petites pàtries, n'hi ha una que es diu el meu país, Itàlia, i per a vosaltres que es diu Espanya».

D'aquesta manera es va expressar Antonio Tajani durant la seva intervenció en les jornades que el Grup Popular Europeu ha organitzat a València per parlar sobre política d'innovació, on va advertir que a Europa i a Itàlia també es viuen «moments difícils i complicats» per l'auge dels partits populistes, fet pel qual va reivindicar els valors que defensa el PP, encara que «no sempre és fàcil»

Per la seva banda, la ministra de Defensa i secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, va agrair als europarlamentaris del PPE el seu suport «a Espanya i als espanyols» davant el «desafiament intolerable» de l'independentisme català. La ministra de Defensa va assegurar en la seva intervenció que «dividir sempre és tornar enrere».