La CUP exigeix la dimissió de Salvadó per "masclista" i "xenòfob"

La CUP ha exigit la dimissió del diputat d'ERC Lluís Salvadó, després que Antena 3 hagi publicat les paraules de l'exsecretari d'Hisenda en una conversa amb l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, sobre la recerca d'una dona per ser consellera d'Ensenyament. En un missatge a Twitter, la CUP ha apuntat que les paraules de Salvadó són "totalment reprovables" i que "no es poden tolerar els comentaris masclistes i xenòfobs".

A més, els anticapitalistes també han criticat l'ús "interessat" per part de l'Estat de la conversa de Salvadó amb un "amic", on hauria dit: "Agafes les que tenen les mamelles més grosses, els hi dones i ja està, et quedes tan ample".

"La dona de Puigdemont no és romanesa? Suposo que ella sí que s'hi posarà", diu Caparrós. Salvadó li respon: "Estan buscant una romanesa via la dona de Puigdemont, o una brasilera, que també són 'resultones'". El diputat d'ERC afegeix que no és fàcil trobar dones per ocupar càrrecs, i el seu interlocutor li replica: "Trobar dones és missió impossible, és més fàcil inaugurar un auditori que trobar dones".