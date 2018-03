Els pares de Gabriel reclamen un «mica més» de les forces de seguretat per trobar-lo

Patricia Ramírez i Ángel Cruz, pares del nen de vuit anys desaparegut fa deu dies a Níjar (Almeria), han subratllat aquest divendres que tenen "les esperances més vives que mai" per trobar el petit i han reclamat "una mica més" de les forces i cossos de seguretat davant les 8.000 persones que han acudit a la seva crida sota el lema #TodosSomosGabriel. a la Puerta de Purchena.

"Són ja deu dies, precisament des del dia del seu sant, i sabem que comptem amb els millors mitjans al nostre abast però demanem ànim i que l'esforç es multipliqui perquè torni amb nosaltres, torni a l'escola, a jugar amb els amics, perquè torni a viure, això volem", ha dit el pare en la multitudinària concentració en què han rebut el suport, l'afecte i la" força que fa que nosaltres estiguem encara en peu ".

Patricia, que s'ha trencat sentimentalment en diverses ocasions en un plor amarg i commogut que s'ha contagiat als assistents, ha afirmat que saben "que [Gabriel] tornarà amb nosaltres" i ha demanat a la gent que segueixi amb ells perquè "és l'única manera possible de treure el bo de les persones, amb l'amor que estem donant i que ens estan demostrant molta gent". La mare de Gabriel agraeix les ajudes a la recerca del seu fill i expressa "la ferma esperança que va a aparèixer"

"Esperem que els missatges de 'peixets' inundin el món sencer i estovin el cor de qui el pugui tenir perquè els recordin que ells també van ser nens innocents i el deixin en un lloc públic, on ell pugui demanar ajuda i tornar amb nosaltres. Estem disposats a fer el que calgui i estigui a les nostres mans perquè torni. A qui el pugui tenir, que es posi a la seva pell, que és un nen que no té perquè passar per aquesta situació tan amarga ", ha dit Ángel Cruz entre crits de "El trobarem!".

"Allibereu el meu 'peixet'!"

Els pares de Gabriel, que han tingut l'escalf dels seus amics i familiars més propers ubicats davant seu mentre subjectaven una gran pancarta, han realitzat contínues crides als possibles captors, als quals també s'han dirigit directament davant les càmeres dels mitjans de comunicació en una roda de premsa posterior que han ofert des del Palau Provincial d'Almeria.

"Allibereu el meu 'peixet'!" han estat les últimes paraules del pare durant la concentració mentre que les primeres de Patricia en la compareixença davant els periodistes han expressat la seva confiança que "abans que caigui aquesta nit, Gabriel estigui en una rotonda o en un parc i caminant cap a nosaltres "perquè" ell no té la culpa de res ".

Amb un visible esgotament físic i sempre envoltada per la bufanda celeste del seu fill que acaricia de manera inconscient en pronunciar les seves paraules, Patricia ha arribat a "demanar perdó de cor" a qui hagi pogut actuar contra el seu fill per fer-los mal. "Intento omplir la llista i no trobo aquest nom", ha recalcat la mare del peti.

"Si m'esteu escoltant, si us plau, deixeu-lo anar i que torni amb nosaltres a casa", ha implorat Patricia, que ha agraït les mostres d'afecte arribades fins i tot des de fora d'Espanya.