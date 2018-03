Les FARC renuncien a presentar candidat als comicis presidencials

La desapareguda guerrilla de les FARC, ara Força Alternativa Revolucionària del Comú, va anunciar que no presentarà candidat a les properes eleccions presidencials, després que el seu líder, Rodrigo Londoño Echever-ri, àlies Timochenko, hagi renunciat a concórrer a la cita per problemes de salut. Timochenko es va sotmetre dimecres a una operació cardíaca després de tenir un fort dolor toràcic durant un míting celebrat la setmana passada. Des de llavors, roman ingressat a la clínica Shaio de Bogotà, segons la qual, a més d'aquesta malaltia cardíaca, té una malaltia pulmonar i una obstrucció d'una artèria cerebral.

«Tot bé! Ja hem començat la recuperació», va escriure l'exguer-riller a Twitter després de l'operació de cor. Poc abans, en un vídeo difós per la mateixa xarxa social, havia instat els colombians a anar a votar a les eleccions legislatives d'aquest 11 de març per «canviar la forma de fer política».

La premsa colombiana ja havia avançat que Timochenko no seria candidat presidencial i va apuntar possibles successors com Iván Márquez, Pablo Catatumbo i Carlos Lozada, però les FARC van e0metre un comunicat en el qual van anunciar que no concorreran a les eleccions presidencials previstes per al 27 de maig.



Els motius

«Circumstàncies àmpliament conegudes per l'opinió pública sobre el procés de recuperació del nostre candidat després de la cirurgia practicada, unides a les ja assenyalades sobre els trets de la contesa electoral, ens han portat a declinar la nostra aspiració presidencial», va assenyalar el nou partit.