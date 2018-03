El Suprem denega a Sànchez el permís per acudir al ple per ser investit

El Suprem denega a Sànchez el permís per acudir al ple per ser investit Europa Press

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena argumenta en una resolució de 26 pàgines per què denega el permís i la llibertat a Jordi Sànchez i fa referència a l'acord de legislatura assolit aquest dijous per JxCAT i ERC. La defensa de Sànchez presentarà dilluns que ve, 12 de març, una demanda de mesures cautelars davant del Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg per garantir el dret a sotmetre's a la investidura. Així ho han confirmat fonts de la defensa de Sànchez, que han indicat que la demanda es presentarà a les vuit del matí, ja que el TEDH no obrirà les seves portes fins a aquella hora des d'aquest divendres a les quatre de la tarda. Paral·lelament, el president del Parlament, Roger Torrent, ha ajornat el ple d'investidura previst per dilluns fins que el TEDH es pronunciï.

Segons afirma Llarena en el seu escrit, el pacte de JxCat i ERC "no rebutja impulsar l'efectivitat de la república secessionista". Això, sumat al fet que –segons Llarena- s'ha negat a reconèixer l'autoritat judicial de l'Estat i que ha seguit fent proclames a l'electorat des de la presó fa que no es refiï del compromís de Sànchez de seguir les vies legals. "El seu compromís és imprecís, arriscat i incert", recull la resolució. Llarena també apunta que Sànchez no era el candidat quan es va presentar a les eleccions i que a la llista de JxCAT hi ha d'altres persones que no estan investigades i que han rebut "els mateixos suports" que ell.

El jutge Llarena ha pres la decisió abans de rebre els escrits de totes les parts. Els havia donat cinc dies per tal que es posicionessin (només ho ha fet la Fiscalia) però ha decidit no esgotar el termini, que s'acabava just el dilluns, el dia del ple.

L'instructor basa la seva decisió en el "risc de reiteració delictiva" pel fet que els delictes que està investigant es van cometre –diu- mitjançant actuacions legislatives i executives clarament il·legals" que van "desatendre de manera flagrant els controls constitucionals, judicials i institucionals".

A més, afegeix elements d'actualitat política, com l'acord de legislatura al que van arribar dijous JxCAT i ERC. Aquest pacte inclou detalls del procés constituent que es culminaria amb la redacció d'un document, sense especificar si es tractaria d'un projecte de Constitució de la República.

Aquest darrera pas és un dels arguments que assenyala Llarena per negar-se a excarcerar Sànchez. Segons el jutge, aquest pacte "no rebutja impulsar l'efectivitat de la república secessionista". Altres arguments per oposar-se a la seva llibertat és que, segons el jutge, Sànchez no reconeix l'autoritat judicial de l'Estat i que ha seguit fent proclames des de la presó.

El magistrat fa seus els arguments de la Fiscalia respecte a una possible reiteració delictiva fruit de l'acord entre JxCAT i ERC, i sosté que "no s'han esvaït" els elements que permeten sospitar que Sànchez "perseveri" en una estratègia contrària a la "norma penal".

En aquest sentit, afirma que la integració de Sànchez a la llista de Junts per Catalunya, "que s'ha oposat expressa i permanentment a abordar qualsevol gestió política que no sigui implementar la república que van declarar", posa en evidència aquest risc.

A més, apunta que encara que Sànchez i la resta dels investigats mai haguessin buscat un "desafiament violent", com sostenen les defenses, a partir del 20 de setembre, quan es van produir les concentracions davant la conselleria d'Economia, ja podrien preveure "que les mobilitzacions introduïen la probabilitat d'aquest desenllaç".

Arguments per denegar el permís



Pel que fa al permís per anar al ple, Llarena diu que qualsevol ciutadà té el reconeixement d'optar a una investidura democràtica i representativa. Tot i això, posa de relleu el seu paper és el de vetllar perquè –tot i el seu dret- això "no posi en risc facultats de major rellevància i més necessitades de protecció".

A més, argumenta que el trasllat de Sànchez no seria segur i menys per a algú –segons Llarena- que ha "usat el seu lideratge en desbordar i sobrepassar la força que un estat democràtic pot aplicar per a l'observància de la llei".

Afegeix també que el delicte pel que està empresonat es va produir en seu parlamentària i "desatenent de manera flagrant els controls constitucionals, judicials i institucionals".

La notificació arriba 5 minuts després de tancar el TEDH



La defensa de Sànchez vol deixar constància que la resolució del Tribunal Suprem en què ha denegat el permís al número dos de JxCat per assistir al ple d'investidura de dilluns "no ha estat notificada fins a les 16:35 minuts d'aquest divendres, un cop el TEDH es trobava ja tancat". Per això no es podrà presentar fins dilluns, a les 8 del matí.