L'origen de la fuita d'aigua a Vandellòs II era més greu del què es va dir

L'origen del degoteig d'aigua, que manté aturada la central nucel·lar Vandellòs II des del passat divendres, ha estat ubicat a la vàlvula de venteig o de ventilació de la barrera de pressió, en una zona de màxima seguretat de la planta, al recinte de contenció. Es tracta d'una incidència més gfreu del què s'havia dit.

Aquests dies, els experts de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV) ha planificat, d'acord amb "l'experiència pròpia i eterna", les feines per reparar el degoter i altres de complementàries. A més de soldar la fuita, s'ampliarà el programa de treballs per fer una intervenció a la línia de drenatge dels generadors de vapor i una inspecció de les soldadures similars del recinte.

ANAV assegura que es va decidir portar la planta a "aturada freda" quan es va confirmar l'existència del degoteig a la vàlvula de ventilació, per preparar el programa d'intervenció d'acord amb les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF). La central està en "condicions segures" i s'insisteix que la incidència no ah tingut repercussió per a les persones i medi ambient. El Consell de Seguretat Nuclear el va qualificar de nivell 0 a l'escala INES.