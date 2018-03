La Moncloa expressa «respecte» per la decisió de Llarena sobre Sànchez i reclama un candidat «dins la legalitat»

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha expressat el seu "respecte" per la decisió el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de no permetre a Jordi Sànchez sortir de la presó per assistir al ple d'investidura convocat per dilluns. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, De Vigo ha demanat als independentistes "no enganyar successivament" als catalans ja que ha considerat que un candidat com Sànchez "no està en situació d'exercir unes funcions com les que exigeix ser president de Catalunya". Per això, ha insistit que cal que apostin per un candidat "capaç" d'assumir aquestes funcions i que estigui "dins la legalitat i l'ordre constituconal". El portaveu ha instat a aquells que fan propostes "que són irrealitzables" a meditar-les. A més, ha alertat que el govern espanyol "actuarà" si es posa en pràctica un programa de govern fora de la Constitució i l'Estatut.