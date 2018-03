La preocupació pel procés cau un terç respecte de l'octubre

El baròmetre del CIS del mes de febrer posa de manifest un increment de la preocupació dels espanyols per les pensions, que ha passat del 4,8% al 8% respecte al mes de gener. Per contra, la preocupació pel procés independentista continua caient i se situa en l'11,3%, per sota del 14,9% del mes de gener, és gairebé un terç de la que es registrava a l'octubre del 2017, coincidint amb el referèndum de l'1-O, quan assolia el 29%. La preocupació per la sanitat creix fins al 12,7% i avança la del procés independentista, i la violència contra la dona cau i passa del 4,6% al gener al 2,4% al febrer.

Els tres problemes principals continuen sent l'atur, amb el 65,5% de les respostes (tres dècimes menys que al gener), la cor-rupció, que creix més de tres punts i se situa en el 38,7% (35,1% al gener), i els polítics, a qui el 24,2% dels enquestats situa com a problema (24,3 al gener).

El baròmetre es va fer mitjançant 2.500 enquestes en 253 municipis entre l'1 i el 12 de febrer, quan ja s'anunciaven les mobilitzacions dels pensionistes que van culminar deu dies després, el 22 de febrer amb grans concentracions a les capitals de l'Estat. Les enquestes també es van fer quan vam aparèixer noves revelacions relacionades amb el cas Gürtel.

D'altra banda, l'enquesta revela que més del 15% dels espanyols s'ha sentit trist o deprimit molt sovint o sovint, mentre que el 31% afirma que li ha passat algunes vegades en l'últim any. La dada positiva és que fins a un 52% asse-nyala que mai o gairebé mai s'ha sentit deprimit o trist.