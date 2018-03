Puigdemont recorre al Suprem la seva destitució com a president pel 155

Carles Puigdemont va presentar ahir un recurs davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem contra la seva destitució com a president de la Generalitat per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

El Tribunal Suprem ja va no admetre a tràmit el desembre passat els recursos presentats per la Generalitat i els que fossin membres d'aquest govern de forma particular contra l'Acord del Consell de Ministres del 21 d'octubre del 2017 que va engegar l'aplicació de l'article 155 i va enviar al Senat un paquet de mesures per fer front al procés independentista. El tribunal, que també va rebutjar la mesura «cautelaríssima» de deixar en suspens la decisió del Govern central, va explicar en el seu acte d'inadmissió la falta de jurisdicció de la Sala per estudiar aquest recurs, però va indicar als recurrents que sí que podien impugnar els reials decrets pels quals l'expresident català i els seus consellers van ser apartats dels seus càrrecs en el termini de dos mesos. També concedeix 9 dies perquè es personin aquelles parts que tinguin interès «a sostenir» aquest recurs.