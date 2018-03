Puigdemont: «No seria cap tragèdia que hi hagués noves eleccions»

Carles Puigdemont assegura aquest divendres en una entrevista a 'El Punt Avui' que "no seria cap tragèdia que hi hagués noves eleccions" si finalment el diputat de Junts per Catalunya i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, no pot ser investit president en el ple previst per dilluns que ve al Parlament.

En aquest sentit, recorda que a l'Estat es van haver de tornar a fer eleccions davant la impossibilitat de formar govern i que a Alemanya Merkel "té les seves dificultats" i a Itàlia l'escenari també és complicat. "No som diferents, la política catalana és molt europea en aquest sentit", defensa. Tot i així, si aquest extrem s'acabés produint, Puigdemont afirma que "serà per l'enorme irresponsabilitat de l'Estat per no acceptar els resultats del 21-D".

D'altra banda, Puigdemont ha avisat al jutge Pablo Llarena que estarà prevaricant si Sànchez no pot sortir de la presó per ser investit president. "Exactament com queden la democràcia i l'estat de dret a Espanya si un jutge decideix, arbitràriament, quin dels diputats que té intactes els seus drets pot ser o no investit president? En quina mena de democràcia pensen que hem de viure", es pregunta Puigdemont en l'entrevista.

Pel que fa a una possible repetició d'eleccions, el president destituït ha deixat clar que no es treballa en aquest sentit, però ha volgut "desdramatitzar" la cita electoral, si fos el cas, sense desitjar que n'hi hagi: "Si anem a eleccions és perquè l'Estat no ha acceptat el resultat del 21-D", ha deixat clar Puigdemont, que ha insistit que els actors polítics independentistes lluiten per evitar-les.

D'altra banda, el líder de JxCat s'ha mostrat convençut que els partits faran "la feina", també la CUP, que els ciutadans van encarregar el 21-D, i no posaran "barreres partidistes" allà on la gent hi ha posat "transversalitat i unitat". Puigdemont ha remarcat, en aquest sentit, que la política catalana ha donat "sempre" la seva "millor cara", i ha apuntat que està segur que ara no serà diferent perquè el país s'hi juga molt.



Restitució



Pel que fa a la "restitució" del Govern "legítim" previ a l'aplicació del 155, Puigdemont ha insistit que el seu lloc ha de ser el Palau de la Generalitat, perquè seria el "símptoma" de la recuperació de la "normalitat democràtica" a Catalunya i també a Espanya. En aquest sentit, el cap de files de JxCat ha reiterat que "mai" no deixarà d'esperar que aquesta sigui la "solució final" i que treballarà per complir aquest escenari. Així mateix, ha subratllat que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha de poder ser el vicepresident de l'executiu, "sense dubte", i que la primera roda de premsa del Govern "recuperat" ha d'agafar el fil des d'on es va deixar: "I si pot ser amb el mateix portaveu i conseller de la Presidència [Jordi Turull], encara millor", ha proclamat.