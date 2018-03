La conversa masclista de Salvadó: «Agafes les que tenen les mamelles més grosses i ja està»

El diputat d'ERC Lluís Salvadó ha demanat disculpes per la conversa amb un altre interlocutor sobre la recerca d'una dona per ocupar un càrrec, i que ha filtrat Antena3 aquest divendres al matí, després de les mobilitzacions multitudinàries pel Dia Internacional de la Dona. En un missatge a Twitter, l'exsecretari d'Hisenda a reconegut que és una conversa "en absolut apropiada" i ha demanat disculpes "d'entrada i sortida". A més, ha apuntat que el diàleg -que situa al juliol- no és amb l'exsecretari general de Vicepresidència Josep Maria Jové , tal i com apuntava Antena3, sinó amb un "amic". "És l'enèsima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa", ha criticat Salvadó que, alhora, ha anunciat que presentarà denúncia per "protegir la intimitat de terceres persones".

"Agafes les que tenen les mamelles més grosses, els hi dones, i ja està, et quedes tan ample", hauria dit Salvadó al seu "amic". Poc abans del tuit de l'exsecretari d'Hisenda, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha sentenciat també per Twitter que les paraules de Salvadó són "inapropiades i no es corresponen a l'ideari d'ERC".

La conversa, segons Antena 3, tracta sobre la recerca d'una dona per ser consellera d'Ensenyament. "La dona de Puigdemont no és romanesa? Suposo que ella sí que s'hi posarà", diu l'interlocutor no identificat. Salvadó li respon: "Estan buscant una romanesa via la dona de Puigdemont, o una brasilera, que també són 'resultones'". El diputat d'ERC afegeix que no és fàcil trobar dones per ocupar càrrecs, i el seu interlocutor li replica: "Trobar dones és missió impossible, és més fàcil inaugurar un auditori que trobar dones". L'exsecretari d'Hisenda conclou: "Agafes les que tenen les mamelles més grosses, els hi dones i ja està, et quedes tan ample".