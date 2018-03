Santi Vidal no podrà tornar a ser jutge per «falta de lleialtat»

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va denegar ahir al magistrat i exsenador d'ERC Santi Vidal el reingrés al servei actiu en la car-rera judicial perquè les seves manifestacions i intervencions públiques efectuades mentre estava suspès en funcions per participar en la redacció per a una Constitució a Catalunya revelen la seva «falta de lleialtat a les institucions de l'Estat i a la Constitució».

L'òrgan de govern de jutges informava en una nota que s'ha constatat una «falta d'actitud» del magistrat, que ahir complia tres anys de suspensió de funcions per una falta molt greu d'ignorància inexcusable en el compliment dels deures judicials. Li recorda que en aquest temps tenia privat els drets inherents a la seva condició de jutge però no va suposar la pèrdua de la seva condició de membre de la Carrera Judicial.

Per això la suspensió «no li disculpa de les seves obligacions bàsiques, com és la primera d'elles la de lleialtat constitucional», respon la Comissió sobre la base de la sol·licitud formulada pel mateix Vidal el 24 de gener quan va demanar el reingrés al servei actiu després de perdre la plaça de magistrat a l'Audiència Provincial de Barcelona. Per aconseguir-ho havia d'obtenir la prèvia declaració d'aptitud per part del Consell General del Poder Judicial. La Comissió considera que el jurament ha estat «repetidament incomplert» pel magistrat els últims tres anys i que «no es tracta de fer pesar repetidament sobre el magistrat les conseqüències punitives de les faltes per les quals ja ha estat sancionat».