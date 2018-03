Torrent demana a Llarena facilitar que Jordi Sànchez pugui ser investit dilluns

El president del Parlament, Roger Torrent, ha enviat un escrit al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena en el qual li demana que «acordi tot el que sigui necessari» perquè el diputat Jordi Sànchez (JxCat) pugui sotmetre's al debat d'investidura convocat per al dilluns 12 de març.

En l'escrit, defensa que Sànchez compleix «tots els requisits establerts per la mateixa Constitució per sotmetre's al debat d'investidura», i assegura que no hi ha marge per a la discrecionalitat ni les restriccions. Torrent també exposa que «només el president del Parlament pot nomenar candidat a la investidura i pot fixar la data del ple». «Com ja sap, tant la proposta de candidat com la data del ple d'investidura són dues facultats que em corresponen com a president del Parlament», concreta, i recorda que Sànchez va ser escollit diputat en les eleccions catalanes del 21 de desembre. En ser triat, remarca que va adquirir els «drets de representació política» que li atorga la seva condició de representant de la ciutadania.

D'altra banda, el Fiscal General de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, va anunciar ahir que el Ministeri Públic «probablement» lliurarà avui al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena el seu escrit posicionant-se sobre la petició de les defenses d'alliberament de Jordi Sànchez. El jutge Llarena va decidir dijous donar cinc dies hàbils a les acusacions (Fiscalia, Advocat de l'Estat i VOX) perquè es pronunciïn sobre la petició de llibertat de Sànchez, Forn i Cuixart.