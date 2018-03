El BOE i el DOGC publiquen la renovació dels concerts educatius

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) van publicar ahir la resolució signada pel ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, per la qual es renoven tots els concerts educatius del segon cicle d'infantil i de secundària obligatòria.

El Govern central ha renovat un total de 1.956 grups –987 d'infantil i 969 de secundària–, que vencien aquest curs i que ara estaran fins al curs acadèmic 2021-2022, com va acordar el Consell de Ministres el 16 de febrer; els concerts educatius de primària estan actualment en vigor fins al 2020. En la resolució, en aplicació de l'article 155 de la Constitució, el Govern central ha aprovat amb caràcter provisional les renovacions educatives d'infantil de segon cicle i secundària per un període de quatre cursos.

Les unitats dels concerts aprovades provisionalment hauran de tenir un mínim de 20 alumnes per a la infantil de segon cicle i de 25 en la secundària obligatòria, per confirmar la concertació. Una vegada finalitzat el període de preinscripció per al curs 2018-2019 –que s'inicia el 13 d'abril– i en funció de les dades, la conselleria d'Ensenyament, abans que s'iniciï el període de matriculació, emetrà la resolució definitiva de la renovació dels concerts.



Oposició de pares i sindicats

La Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (Fapac), el sindicat Ustec-Stes, l'associació de mestres Rosa Sensat, la Federació de Pares d'Alumnes d'Estudiants Sufragats amb fons públics (Fapaes) i sindicats estudiantils van mostrar, una vegada el Consell de Ministres va acordar la renovació, la seva oposició i van considerar que la voluntat d'introduir la voluntat lingüística en la preinscripció era una «cortina de fum» per renovar aquests concerts.