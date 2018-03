Clara Ponsatí deixa Brussel·les i es reincorpora a la universitat escocesa de Saint Andrews

La consellera d'Ensenyament destituïda amb l'article 155, Clara Ponsatí, ha deixat Brussel·les per reincorporar-se a la universitat escocesa de Saint Andrews. Així ho ha explicat ella mateixa a Twitter aquest dissabte a la tarda: "L'exili català arriba al Regne Unit", amb un missatge on destaca que gaudeix de la seva "llibertat de moviments com a ciutadana europea". Així, Ponsatí deixa Bèlgica després de quatre mesos i mig per recuperar la plaça de catedràtica d'Economia a la universitat escocesa fundada el 1413, i que la consellera destituïda va abandonar per entrar al Govern, l'estiu passat, en substitució de Meritxell Ruiz.





