La CUP veu «mancances importants» en l'acord JxCAT-ERC i no preveu convocar el consell polític aquest cap de setmana

La CUP es va pronunciar ahir sobre el darrer document que els van fer arribar JxCAT i ERC sobre el seu acord de govern i ho va fer assegurant que aquest té «mancances importants i decisives». A més, els cupaires van descartar convocar el consell polític aquest cap de setmana perquè la seva militància es pronunciï sobre el nou document abans del ple d'investidura dilluns, que més tard es va desconvocar. En un comunicat, la CUP va explicar que després d'analitzar la proposta no n'extreuen «diferències de fons» respecte a la proposta que el seu Consell Polític i el Grup d'Acció Parlamentària ja va rebutjar el dia 3 de març. Els cupaires apunten que les mancances es mantenen en àmbits com la construcció i materialització republicana, la concreció d'un procés constituent i l'articulació de polítiques socials i econòmiques orientades a treure privilegis als sectors socials que encara es mantenen. Afegeixen que tant el Secretariat Nacional com el Grup Parlamentari consideren que la seva militància «ha de tenir els espais corresponents per valorar la proposta rebuda i que aquests es convocaran respectant els tempos interns de l'organització».

Els cupaires afirmen també que els tempos, debats i sobirania del Parlament «no poden estar imposats ni condicionats pel govern de l'Estat espanyol ni pel Tribunal Constitucional, ni per cap altre òrgan polític o judicial que estan disposats a trepitjar la seva pròpia legalitat per impedir la materialització de la voluntat del poble de Catalunya». Per això, insten les forces «democràtiques i republicanes» a respectar els mandats populars «i tirar endavant els processos polítics independentment dels xantatges i condicionants de les institucions polítiques i judicials».