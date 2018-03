Pluja de crítiques a Lluís Salvadó pels seus comentaris masclistes

Totes les forces, independentistes i no independentistes, van fer dures crítiques ahir a l'exsecretari d'Hisenda de la Generalitat Lluís Salvadó després que transcendís la conversa mantinguda per l'exnúmero dos d'Oriol Junqueras amb Josep Caparrós, alcalde de Sant Carles de la Ràpita, sobre la recerca d'una dona per ser consellera d'Ensenyament. A l'àudio fet públic per Antena 3 es pot escoltar Caparrós dient «la dona de Puigdemont no és romanesa? Suposo que ella sí que s'hi posarà». Salvadó li respon: «Estan buscant una romanesa via la dona de Puigdemont, o una brasilera, que també són 'resultones'». El diputat d'ERC afegeix que no és fàcil trobar dones per ocupar càrrecs, i el seu interlocutor li replica: «Trobar dones és missió impossible, és més fàcil inaugurar un auditori que trobar dones». Entre riallades, l'exsecretari d'Hisenda conclou: «Agafes les que tenen les mamelles més grosses, els ho dones i ja està, et quedes tan ample».

El mateix Salvadó es va disculpar hores després que es fes pública la conversa i va anunciar que denunciarà la filtració de la conversa. En un tuit, Salvadó va dir que la conversa, que assegura que va tenir lloc el juliol de l'any passat, no és «en absolut apropiada», i lamenta que «és l'enèsima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa» del procés.

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va lamentar les paraules del diputat i va sentenciar que són «inapropiades i no es cor-responen a l'ideari d'ERC». La CUP va demanar la dimissió de Salvadó. «No podem tolerar els comentaris masclistes i xenòfobs. Les seves paraules són totalment reprovables i n'exigim la dimissió», van exposar els anticapitalistes en un tuit en què també criticaven la filtració per «un ús interessat per part de l'Estat».

Des de les files del PSC, Catalunya en Comú, el PPC i el PDeCAT també es van llançar dures crítiques contra Salvadó i se li demanava la seva dimissió com a diputat. Amb tot, també es va criticar la filtració de la conversa.